Il y a un an, Emiliano Sala disparaissait tragiquement dans un accident d'avion. Le FC Nantes lui a rendu un vibrant hommage pour ce triste anniversaire.

Le club français a dévoilé sur les réseaux sociaux une vidéo en hommage à son ancien attaquant, où ses anciens coéquipiers lui adressent un message écrit sur une feuille de papier qu'ils se transmettent de main en main. Même Kylian Mbappé a écrit un mot pour le joueur argentin.

Ce ne sera pas le seul hommage des Canaries. Dimanche, Nantes accueillera Bordeaux en Ligue 1 et pour l'occasion, le club arborera un maillot spécial aux couleurs de l'Argentine. "Parce qu'il rêvait de revêtir le maillot de la sélection argentine, les joueurs du FC Nantes délaisseront, le temps d'une rencontre de championnat, leur traditionnel maillot jaune et vert pour une tunique bleue et blanche", indique le club.

Le maillot est disponible à la vente sur le site du club. L'intégralité des bénéfices sera reversée aux deux clubs formateurs d'Emiliano Sala.