Qui aurait cru, au soir de la claque infligée par l’Atalanta (5-0) le 22 décembre dernier, que le Milan AC se battrait toujours pour le top 5 quelques mois plus tard ? Ce soir-là, les Milanais touchaient presque le fond et tombaient à la 11e place du Calcio avec un bilan catastrophique de 21 unités sur 51.

Pendant ce temps, la Juventus et l’Inter survolaient la compétition avec deux fois plus de points engrangés (42) tandis que la Lazio, la Roma et l’Atalanta pointaient déjà à plus de dix longueurs d’avance pour la course à l’Europe. Les Rossoneri étaient en crise. Mais cinq jours plus tard, le 27 décembre, Zlatan Ibrahimovic annonçait son grand retour.

Et depuis ce jour, le Milan AC est tout simplement métamorphosé. Les maigres 41% de points empochés en 17 matchs se sont transformés en un taux exceptionnel de 70%, soit 38 points sur 54 (11 victoires, 5 matchs nuls et 2 défaites).

(...)