Pachín a joué 218 matches pour les Madrilènes entre 1959 et 1968, participant à un des chapitres les plus glorieux de la riche histoire du club.

Le défenseur a notamment remporté deux Coupes des clubs champions, sept championnats d'Espagne, une Coupe intercontinentale et une Coupe d'Espagne en l'espace de neuf saisons sous le maillot merengue.

"Le Real Madrid, son président et sa direction regrettent profondément la perte d'Enrique Pérez Pachín, l'une des grandes légendes qui a porté le maillot de notre club, entre 1959 et 1968", pouvait-on lire sur le site du club de Thibaut Courtois et Eden Hazard. "Le Real Madrid, club auquel il a été lié toute sa vie durant, étend ses condoléances à tout le 'Madridismo'."

Pachin a aussi joué pour Gimnastica, Burgos, Osasuna, le Real Betis et Toluca en tant que joueur. Il a ensuite connu une longue carrière de technicien, lui qui a entraîné 12 équipes différentes, dont les jeunes du Real Madrid.