L'assistance vidéo commence à prendre de l'ampleur dans le milieu du football. Ce week-end, c'est en Grèce qu'elle a fait son apparition lors de la rencontre entre Lamia et le Panathinaïkos.





Et elle a déjà fait parler d'elle ou plus précisément ses assistants. Avant le coup d'envoi de la rencontre, on y vois les trois assistants à la vidéo dans leur cabine se faire livrer...de la nourriture.









La rencontre s'est finie sur le score de 1-1 et l'histoire ne dit pas si les trois hommes se sont fait remonter les bretelles après la rencontre...