L’équipe de Thorgan Hazard et Thomas Meunier enchaîne deux confrontations décisives contre Leipzig.

Une saison est longue. Elle débute à la fin de l'été et se termine à la fin du printemps suivant. Ce sont pourtant ses derniers instants qui peuvent déterminer sa réussite ou son échec. Cela vaut pour la course au titre dans plusieurs championnats (dont la Liga et la Ligue 1), la lutte pour le maintien mais aussi le combat pour les places européennes... et les coupes nationales. Ce sont ces deux derniers éléments qui feront pleurer de tristesse... ou de joie les joueurs du Borussia Dortmund.

(...)