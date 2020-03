Dans leur édition de ce mardi, nos confrères de France Football ont dévoilé leur grande enquête sur les salaires des footballeurs.

Hazard a franchi un cap

Les réseaux sociaux font gonfler la note

Malgré la crise actuel, le foot business a décidément de beaux jours devant lui.

On ne trouve guère de surprise sur le podium des joueurs les mieux payés. Lionel Messi culmine ainsi à 131 millions d'euros par an, devant Cristiano Ronaldo (118 millions) et Neymar (95 millions). Ces chiffres correspondent aux salaires bruts de la saison 2019-2020 et incluent les primes de la saison précédente ainsi que les revenus publicitaires.Certaines rumeurs ont récemment envoyé le sextuple Ballon d'Or loin du Barça. France Football démontre toutefois avec ces chiffres qu'il est peu probable que Lionel Messi parte avant la fin de son contrat en 2021. La Pulga touche encore chaque saison 15,875 millions d'euros en guise de "prime à la signature" pour avoir prolongé son bail en 2017. Et il palpera 70 millions d'euros supplémentaires s'il va au terme de ce contrat. Dans ses 131 millions annuels brut, Messi peut également compter sur 38 millions de contrats publicitaires, merchandising et diverses activités, dont sa ligne de vêtements.Ronaldo, moins bien loti à la Juve ("seulement" 57,5 millions d'euros annuels et presque aucune primes), compense avec des revenus divers bien plus élevés que ceux de Messi: 60 millions d'euros. Neymar parvient également à équilibrer ses deux principales sources de revenus: 51 millions en provenance de son club et 44 millions de contrats en tout genre.Le 4e du classement (qui risque de perdre quelques places cet été en cas de changement de club) est loin derrière le trio magique. Gareth Bale se contente en effet de 38,7 millions d'euros, juste devant Antoine Griezmann (38,5 millions) et un certain Eden Hazard (35 millions). Iniesta (en pré-retraite dorée au Japon), Sterling, Lewandowski et Mbappé complètent le top 10. Nul doute que le Français du PSG va grimper dans ce classement au cours des prochains mois, surtout si le Real Madrid vient frapper à sa porte, ce qui pourrait obliger le PSG à le blinder. L'autre Belge du top 20 est logiquement Kevin De Bruyne, 18e avec 25,65 millions d'euros par an.Le capitaine des Diables rouges fait sa première apparition dans le top 20 des joueurs les mieux rémunérés depuis 2016. C'est évidemment grâce à son transfert au Real Madrid qu'il a réussi ce joli bond, bien qu'il n'ait pas encore pu y démontrer toutes ses qualités. Hazard touche 30 millions annuels brut à Madrid, auxquels on peut ajouter 4,5 millions de droits à l'image et de contrats publicitaires (Nike, Beats, Nissan, EA Sports et l'application All Sports Blockchain) et 500.000 euros de primes.De Bruyne, lui, a perdu une place par rapport au classement 2019. Notamment à cause de ses blessures, qui l'ont privé d'une prime de 1,6 million d'euros s'il disputait 60% des matches avec City en 2018-2019, ce qui ne fut pas le cas. Aujourd'hui reconnu comme le meilleur milieu de terrain du monde, KDB a pour défi de maintenir ce statut jusqu'à la signature de son prochain contrat, à Manchester City ou ailleurs, ce qui devrait lui permettre d'intégrer facilement le top 10 des joueurs les mieux rémunérés de la planète. Mais son contrat actuel court jusqu'en juin 2023 et City n'a guère de raison de lui faire une offre dans les prochains mois.France Football ayant arrêté son enquête au top 20 mondial, on n'en sait pas beaucoup plus sur les autres Diables rouges. Mais pour le clin d'oeil, signalons que Guillaume Gillet (RC Lens) est le deuxième joueur le mieux payé de Ligue 2 avec 480.000 euros annuels.Signalons enfin que l'enquête exclut les revenus liés aux réseaux sociaux car il est difficile de se procurer des chiffres précis pour l'ensemble des joueurs concernés. On sait toutefois qu'Instagram est le plus rémunérateur d'entre eux et que Cristiano Ronaldo, armé de plus de 200 millions de followers, y fait des merveilles. Le Portugais y partage des morceaux de sa vie, pour entretenir le contact avec ses supporters et faire gonfler sa, mais aussi des posts "sponsorisés". Hopper HQ, un institut d'analyse d'Instagram, a ainsi révélé que CR7 a touché plus de 42 millions d'euros l'année dernière grâce à ce seul réseau social. Soit plus que ce qu'il a gagné pour porter la vareuse de la Juve !En moyenne, Ronaldo palpe ainsi un million d'euro pour chaque post Instagram sponsorisé ! Messi culmine à 717.000 euros par post. La personnalité plus affirmée de Ronaldo face à celle, plus lisse, de l'Argentin, joue en sa faveur et lui a permis de devenir le roi des réseaux sociaux. Ce même critère permet à Paul Pogba (197.000 euros par post) de rivaliser avec Kylian Mbappé (194.000 euros) malgré une visibilité sportive moindre.