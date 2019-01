Dans l'édition du journal français L'Equipe du 7 décembre 2018, un article mettait en cause le club parisien et le principe du fair-play financier. La réaction des dirigeants à l'encontre du média était cinglante : selon eux, l'article est basé sur "".Depuis, le club français a choisi de serrer la vis. Lors de la conférence de presse organisée samedi avant le match de Coupe de France face à Pontivy, les journaliste de L'Equipe étaient interdits d'accès. Une charte de bonne conduite a aussi circuler, obligeant les journalistes des autres médias à la signer.Ce "règlement" stipule notamment que "", que des "[ne peuvent pas se faire sans]" ou encore que "".Pour Jean-Marc Michel, journaliste à France Télévisions et président de l'Union des journalistes de sport en France (UJSF), est interrogé par L'Equipe et considère que cette pratique "". L'UJSF propose une médiation entre le club parisien et L'Equipe afin qu'une solution soit trouvée.