Comme souvent, le buteur transalpin n'a pas mis de gants...



Alors, Ronaldo ou Messi? Pour le coup, l'attaquant italien a clairement marqué sa préférence à l'issue de la démonstration de La Pulga contre Liverpool mercredi soir.

Avec son doublé contre les Reds, dont un coup franc magique, le n°10 du Barça a, une nouvelle fois, étincelé aux yeux de la planète foot. Via Instagram, Balotelli a célébré le numéro de l'Argentin via un post tout en nuances et qui plaira certainement à Ronaldo...



"Lionel Messi, c'est un phénomène. S’il vous plaît, pour le bien du football, ne le comparez pas au numéro 7 de la Juve".