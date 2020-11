Àl’heure d’affronter la bande à Youri Tielemans et Dennis Praet (Castagne est blessé), qui casse la baraque avec 18 points au compteur et une première place au classement, Liverpool n’en finit plus d’attirer la poisse. Virgil van Dijk est forfait pour le reste de la saison, Alex Oxlade-Chamberlain est blessé depuis le mois d’août tandis que Thiago et Fabinho ont aussi été touchés coup sur coup en octobre.

Comme si cela ne suffisait pas, la trêve internationale est venue encore remplir davantage l’infirmerie. Joe Gomez a dû être opéré du genou après un contact à l’entraînement avec l’Angleterre : il manquera lui aussi le reste de la saison.

Et ce n’est pas tout. Le capitaine Jordan Henderson a ressenti des problèmes musculaires avec l’Angleterre, Trent Alexander-Arnold s’est blessé au mollet juste avant de partir en sélection, Mohamed Salah a contracté le coronavirus avec l’Égypte et Andrew Robertson s’est blessé à la cuisse avec l’Écosse.

Bref, la défense des Reds est totalement décimée : deux défenseurs centraux forfaits pour toute la saison et deux latéraux provisoirement à l’infirmerie. Il reste évidemment encore de la qualité dans ce groupe mais Jürgen Klopp a dû faire appel à des jeunes du club afin de compléter son effectif pour faire face aux Foxes.

"Si quelqu’un pense que nous allons abandonner simplement parce que certains de nos meilleurs joueurs - nos joueurs très importants - ne sont pas disponibles, alors il se met le doit dans l’œil", réagit un Jürgen Klopp forcément déçu mais pas encore à terre. "Nous devons simplement accepter la situation. Tant que nous pouvons aligner 11 joueurs, nous nous battrons pour les trois points."

Le coach espère que Salah, Fabinho et Thiago pourront être de retour dimanche.