La fédération néerlandaise de football (KNVB) a fait savoir à l'AZ Alkmaar que le classement établi après l'arrêt définitif du championnat d'Eredivisie en raison du coronavirus ne changera pas.

Il en ira de même en ce qui concerne l'attribution des billets européens. Le club d'Alkmaar reste deuxième du championnat et participera au deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions. L'AZ a tenté de se faire désigner champion des Pays-Bas par l'UEFA en justifiant qu'il avait obtenu les meilleurs résultats dans ses duels directs face à l'Ajax Amsterdam (deux succès 0-1 et 2-0), sacré champion. Les deux clubs ont terminé ex aequo avec 56 points après 25 journées de compétition. Les Amstellodamois ont été sacrés champions à la différence de buts (+45 contre +37). Ils sont directement qualifiés pour la phase de groupes de la Ligue des champions.

L'UEFA a prévenu la KNVB de la lettre de l'AZ et lui a donné le pouvoir de prendre la décision finale.

"L'UEFA a attiré notre attention sur cette lettre. Nous avons fait savoir au club que rien n'a changé. Le classement et la distribution des billets européens resteront tels qu'ils ont été établis précédemment", a déclaré le porte-parole de la fédération néerlandaise.