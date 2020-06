Le coach néerlandais de 61 ans a paraphé un contrat d'une saison en faveur de la formation basée à Enschede.

Ron Jans a officié à Cincinnati, en MLS, entre août 2019 et février 2020. Il s'agissait de sa deuxième expérience à l'étranger après celle au Standard entre juillet et octobre 2012. Dans sa carrière, il aussi entraîné Groningue (2002-2010), Heerenveen (2010-2012) et le PEC Zwolle (2013-2017), remportant la Coupe des Pays-Bas en 2015.

Le FC Twente avait annoncé début mai ne pas prolonger le contrat de son ancien T1 Gonzalo Garcia.

Le championnat des Pays-Bas a officiellement été arrêté à cause de la pandémie de Covid-19. Le FC Twente pointait à la 14e position.