Il aura 19 ans d’ici quelques jours et réalise, déjà, des prestations de haut vol dans l’arrière-garde mancunienne depuis presque un mois. Le jeune espagnol Eric Garcia a bénéficié de la confiance de Pep Guardiola et du petit brin de chance (ou de la malchance de John Stones et d’Aymeric Laporte) pour s’installer au sein du onze de base de Manchester City. Le défenseur, qui est sous contrat jusqu’en 2022, devrait être prolongé avec un salaire revu à la hausse suite à ses récentes performances dans les semaines à venir.

Zoom sur un gamin qui ne tardera pas à se faire un nom dans le monde du ballon rond.



(...)