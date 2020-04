L'ancien joueur du Standard était devenu entraîneur de l'OM durant la présidence du Sénégalais.

L'ancien agent de joueur et président de l' Olympique de Marseille, Pape Diouf est décédé des suites du coronavirus cette semaine. Entraîneur des Phocéens pendant la présidence de Diouf, Eric Gerets lui a rendu hommage durant l'émission Canal Football Club sur Canal +.

"C'était mon président et c'est devenu par après un de mes meilleurs amis", a confié un Eric Gerets ému et au bord des larmes, "Il m'a donné toute la liberté pour faire mon travail sans jamais me donner d'aligner tel ou tel joueur, j'en garderai un énorme souvenir. Il m'a toujours soutenu."

"Quand tu perds quelqu'un qui a eu tellement de respect pour, et que tu respectais énormément, cela fait énormément de mal. C'était quelqu'un que j'aimais profondément. Il m'a toujours soutenu dans mon travail. Je suis très ému d'apprendre sa mort. On se contactait de temps en temps. J'ai fait un Skype avec lui il y a quelques mois et entre-temps, on s'est appelé plusieurs fois et envoyé quelques messages. Mais chacun faisait sa vie de son propre côté", a poursuivi le Lion de Rekem.

L'ancien arrière droit des Diables rouges (86 sélections) estimait que Pape Diouf "était de loin le meilleur président que l'OM ait connu. C'était un meneur d'hommes et il avait une grande confiance en moi. Quand il descendait dans le vestiaire, ce qui arrivait rarement, on sentait l'amour et le respect que les joueurs lui portaient. Par contre, je ne l'ai jamais vu en colère, encore moins contre moi."

Arrivé en septembre 2007 du côté de Marseille, Gerets a dirigé 98 rencontres de l'OM en deux saisons avant de partir pour le club saoudien de Al Hilal.