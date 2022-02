A quatre jours de leur barrage décisif en Ligue Europa contre Naples jeudi, les Blaugranas sont passés par toutes les émotions. Ils ont ouvert le score grâce à Pedri après 74 secondes, ont été rattrapés à la 40e minute sur une frappe enroulée de Sergi Darder et même dépassés à la 64e sur un but de Raul de Tomas, mais ont fini par égaliser au bout du temps additionnel sur une tête de Luuk de Jong (90e+6) à la reprise d'un centre d'Adama Traoré.

Un point providentiel pour les hommes de Xavi, qui ont été malmenés pendant toute la rencontre par leur modeste voisin, une semaine après avoir livré leur meilleur match de la saison contre le champion d'Espagne en titre, l'Atlético Madrid, le week-end dernier (4-2).

Dembélé a rejoué

Comme depuis le début de la saison, les Catalans sont restés coincés dans un vertigineux ascenseur émotionnel dimanche soir, entre brefs instants de joie intenses et désillusions lancinantes... jusqu'au but libérateur de l'entrant Luuk de Jong, héros inattendu d'une fin de match gâchée par la double exclusion de Gerard Piqué, et de Nico Melamed quelques secondes plus tôt (90e+3).

Refusant de plier, Xavi a tout tenté pour revenir dans ce derby. Il a même relancé l'ailier droit français Ousmane Dembélé, écarté depuis un mois en attendant de "trouver une solution" quant à son contrat qui expire en juin, à la 72e minute à la place de Jordi Alba.

Au retour des vestiaires, déjà, à la 56e minute, le jeune Gavi avait cru offrir la victoire aux siens avec ce ballon gagné entre Aleix Vidal et Sergi Gomez et envoyé au fond des filets adverses... mais son but a été annulé avec l'assistance vidéo pour un hors-jeu préalable de Frenkie de Jong.

En vue de l'affiche de jeudi contre Naples au Camp Nou, le technicien catalan devra s'appuyer sur la principale satisfaction de cette partie: l'excellente performance de son ailier Adama Traoré, débarqué en janvier et déjà indispensable dans l'animation offensive des Catalans dans son couloir droit, avec notamment sa passe décisive finale pour la tête de De Jong.

Fekir, le magicien du Betis

Mais Xavi n'a pas fini de se gratter la tête: l'Uruguayen Ronald Araujo, le meilleur défenseur blaugrana depuis le début de la saison, a dû céder sa place à la pause, touché à la cheville gauche à la suite d'un tacle (et revenu sur le banc avec une poche de glace scotchée à son pied gauche). Il a été remplacé par Eric Garcia, coupable sur le but de Raul de Tomas qui a remis l'Espanyol devant.

Avec ce nul, le Barça évite de justesse une nouvelle sortie de route qui aurait pu lui être fatale à quelques jours d'un immanquable rendez-vous en Ligue Europa... mais reste loin des clous en Liga.

Plus tôt dans la journée, Nabil Fekir a porté le Betis Séville vers une nouvelle victoire éclatante 4-2 à Valence contre Levante.

Avec un doublé dont un bijou du gauche sur coup franc direct, Fekir a montré la voie aux siens, qui continuent de surprendre, solides 3es à onze points du leader, le Real Madrid, accroché samedi à Villarreal (0-0).