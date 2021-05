Coincé à la dernière place du championnat et déjà officiellement relégué, Sheffield United a sombré à Tottenham, ce dimanche. Une défaite 4-0 notamment marquée par un vilain geste de John Fleck. Le médian défensif a jugé bon de mettre sa semelle... dans le visage de Lo Celso, histoire d'y évacuer toute sa frustration.Un geste qui ne pouvait pas échapper au VAR, qui a donc fait son travail en repassant l'action à plusieurs reprises pour décider, ou non, d'exclure le joueur. Et alors que tous les angles accablent l'international Ecossais, le jeu a repris sans qu'il ne soit exclu pour ce vilain geste.De quoi épaissir un peu plus le mythe du foot anglais bien rugueux...