L’Observatoire du football CIES a réalisé un classement des clubs qui commettent le moins de fautes lors de leurs matches.

Possession de balle, tirs par rencontre, envois cadrés, dribbles, passes etc. Niveau stats, le football peut se targuer d'être sevré de chiffres plus ou moins utiles à la compréhension des matches. Cette fois, on a droit à un classement des clubs les plus fair-plays, comprenez ceux qui se rendent le moins souvent coupables de fautes sur leurs adversaires.

Et à ce petit jeu, c'est Liverpool qui sort grand gagnant, avec 8,14 fautes commises par match. Les Danois de Silkeborg arrivent deuxièmes, avec 8,89 fautes. Hambourg, descendu en deuxième Bundesliga, complète le podium avec 8,94 gestes illicites.

Une surprise de voir un club anglais dominer ce classement ? Pas vraiment, étant donné que le chiffre de 8,14 fautes par match est à pondérer avec le laxisme relatif dont peuvent faire preuve les refs d'Angleterre. Ainsi, on apprend que 20,4 fautes sont sifflées en moyenne par rencontre de Premier League, contre 27,2 sur l'ensemble des 35 championnats européens analysés par l’Observatoire du football CIES et InStat.

Le championnat anglais est même celui où l'on commet le moins de fautes. De là à dire qu'il serait le plus "soft" du continent... La Superliga (Danemark, 21 fautes) et l'Eredivisie (Pays-Bas, 21,6) se retrouvent en deuxième et troisième positions. Les compétitions les plus dures pour les chevilles ? La Serbie (34,9), la Bulgarie (31,6) et la République tchèque (31,4). On sait déjà où Eden Hazard, le joueur le plus souvent victime des crampons adverses de la décennie, n'ira sans doute pas poursuivre sa carrière après le Real...

Côté belge, c'est Genk et ses 10,43 fautes par duel qui s'en sort le mieux, avec une 34e place au classement général. Saint-Trond et le Standard suivent avec 11,95 gestes fautifs. Le Club de Bruges affiche une moyenne de 12,85 fautes, Anderlecht en est à 13,52. L'intensité dont fait preuve Charleroi sur le pré pousse les hommes de Karim Belhocine à commettre 15,6 fautes lors de leur rencontre. Gare aux coups de sabots des Zèbres !