Guillaume Gillet n'était pas le seul Belge présent au Stade Francis-Le-Blé ce samedi.

Pendant que le milieu s'inclinait sur la pelouse de Brest (2-0) et réalisait une très mauvaise opération dans la course aux barrages pour l'accession, les Bretons, deuxièmes, ont fait un pas de plus vers une montée directe en Ligue 1.

Le tout sous les yeux d'un certain Enzo Scifo invité en Bretagne par Grégory Lorenzi. "On s'était dit depuis longtemps qu'il fallait qu'il vienne passer un moment ici", a expliqué à Ouest-France l'ancien Montois actuellement coordinateur sportif d'un club que l'entraîneur, Jean-Marc Furlan, pourrait quitter alors que l'ancien Diable n'a jamais fait mystère de son envie de travailler en France…