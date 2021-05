Il est sans conteste le plus grand joueur de l’histoire de la Ligue des champions. Avec pas moins de 180 matchs disputés, 135 réalisations et 42 passes décisives avec Manchester United, le Real Madrid et la Juventus, Cristiano Ronaldo détient les records de buts inscrits et d’assists. Il est aussi le deuxième joueur avec le plus d’apparitions dans la compétition, juste derrière Iker Casillas (181). (...)