Malgré son âge avancé, le défenseur brésilien dispose d'un profil idéal pour remédier aux maux des Blues.

Jusqu'au bout, le cas de Thiago Silva aura fait débat à Paris. Si, d'un côté, Thomas Tuchel aurait voulu garder son capitaine une saison de plus, de l'autre, Leonardo (le directeur sportif du PSG) n'en voyait plus l'utilité. D'ailleurs, d'après Sky Sports, la détérioration de la relation entre les deux Brésiliens serait à la base du départ de Silva. Libre de tout contrat et à la recherche d'un nouveau défi, le défenseur aux 88 sélections en Seleçao posera donc ses valises à Chelsea.

Alors que les derniers détails du contrat entre les deux partis ont été réglés, Thiago Silva passera sa visite médicale à Londres ce jeudi. Si les transferts d'Hachim Ziyech, de Timo Werner et de Kai Havertz (qui devrait, sauf surprise, aussi prendre la direction de Stamford Bridge) suffisent pour mettre l'eau à la bouche des supporters Blues, l'arrivée de Thiago Silva ne peut en aucun cas être sous-estimée et pourrait même être celle dont Chelsea a le plus besoin.

