Le football anglais peut encore sourire. Une nouvelle perle a été propulsée sur le devant de la scène le week-end dernier. Deuxième step face à la Real Sociedad ?

La boucle est bouclée. Le jeune Shola Shoretire, formé à Newcastle avant de passer à Manchester lors de ses dix printemps, a donc goûté à ses premières minutes en pro face aux Magpies le week-end dernier (victoire 3-1). Simple coup du sort ou petit clin d’œil d’Ole Gunnar Solskjaer pour son nouveau joyau ? Peu importe, l’entraîneur norvégien l’apprécie beaucoup.

Shola Shoretire est un joueur vif, technique et puissant pouvant s’aligner à tous les postes offensifs. Cet ailier de formation impressionnait déjà quand il était gamin à l’Académie Wallsend Boys Club. Son ancien coach David Ballantyne a confié au Manchester Evening News qu’il était tout simplement phénoménal. “Il y a toujours deux ou trois jeunes footballeurs que vous pensez capables d’arriver au plus haut niveau quand vous les voyez. Shola était l’un d’entre eux. Je peux compter sur les doigts d’une main le nombre de jeune gars pour qui j’ai dit cela. Pour moi, Shola était comme une sorte de Micah Richards (ex-Manchester City) à sept et huit ans. Il était athlétique, rapide et si fort ! C’était comme un athlète prêt à l’emploi. Il se démarquait des autres grâce à sa magie dans ses pieds”. (...)