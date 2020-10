Privés de derby depuis dix ans, jour pour jour, les Toffees sont armés pour faire des ravages cette année en Angleterre.

De la bouche de Jürgen Klopp lui-même, Liverpool ne s’est plus senti autant en danger face aux Toffees depuis des lustres. Les Reds n’ont plus perdu face à leurs voisins depuis longtemps, très longtemps. Et comme un symbole, c’était il y a dix ans, jour pour jour ! Le 17 octobre 2010, Everton dominait le derby de la Mersey depuis Goodison Park (2-0).

Dix ans et vingt-deux derbies plus tard, l’histoire peut se répéter… Même jour, même stade mais équipes évidemment totalement différentes. "Cette équipe d’Everton a l’air vraiment bien, admet Jürgen Klopp. Ce sont de vrais challengers. Il est clair que Carlo Ancelotti est un manager sensationnel. Et je savais que, en ayant le temps de construire et en recevant les ressources nécessaires pour le faire, il ferait quelque chose de bien. Et c’est ce qu’il fait."