En 2011, lors d'une rencontre de championnat d'Angleterre entre Manchester United et Liverpool, le duel opposant Patrice Evra à Luis Suarez dégénère. Après coup, le Français accuse l'attaquant d'avoir proféré des insultes racistes à son encontre. L'Uruguayen écopera de huit matches de suspension pour son comportement ignoble.

Mais pour Patrice Evra, cette sanction n'était, à l'époque, pas suffisante. Il a révélé dans le podcast "Diary of a CEO" qu'il avait bien failli attaquer Suarez en pleine rue. "Un jour, je me promenais à Manchester avec mes deux frères et l'un d'eux a dit : 'Regardez, il y a Luis Suarez'", se souvient Evra, "Je le voyais marcher et je me suis dit à moi-même : 'C'est le moment', Mais sa femme et ses enfants étaient à ses côtés, c'est la seule raison pour laquelle je me suis retenu. Je ne trouvais pas cela juste de faire cela devant les yeux de sa famille."

Après coup, l'ancien international français est content que la confrontation n'ait pas eu lieu : "Sinon, cela se serait mal terminé. Donc heureusement qu'il ne s'est rien passé", a expliqué Evra qui n'a plus de sentiment de haine envers Suarez, "je ne veux pas le qualifier de raciste parce que je ne le connais pas assez bien. Mais durant cette rencontre, il a bien utilisé des mots racistes."