Lukaku en forme !

Manchester United continue sur sa lancée. Les Mancuniens ont remporté 2-0 leur match de 3e tour en FA Cup. Lukaku a inscrit dans les arrêts de jeu de la première mi-temps le deuxième but des siens.





Eleven Sports 2, trois autres matches au programme : West Ham - Birmingham (13h15), Derby County - Southampton (16h), Newcastle - Blackburn (18h30). Sur, trois autres matches au programme : West Ham - Birmingham (13h15), Derby County - Southampton (16h), Newcastle - Blackburn (18h30).





Eleven Sports 3 enfin, Bristol - Huddersfield est au menu à 18h30. Surenfin, Bristol - Huddersfield est au menu à 18h30.

