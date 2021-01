Les deux clubs vont devoir se rencontrer dès les seizièmes de finale de cette Coupe d'Angleterre, 140e du nom. Les rencontres de ce 4e tour se joueront le week-end des 23 et 24 janvier. Manchester City et Kevin De Bruyne auront moins de souci face à Cheltenham Town, club de 4e division. Les amateurs de Chorley accueilleront Wolverhampton. Leander Dendoncker peut être rassuré. Tottenham et Toby Alderweireld devront être plus méfiants lors de leur visite à Wycombe, qui milite en Championship (D2). Leicester, de Youri Tielemans et Dennis Praet, devra aussi être vigilant à Brentford (D2), récent demi-finaliste de la Coupe de la League.

Parmi les autres belles rencontres en perspective : Southampton, qui vient de battre Liverpool en championnat, qui devrait recevoir Arsenal, tenant du trophée, à condition de battre Shrewsbury (D3) lundi soir. Un autre duel de Premier League celui qui mettre aux prises Fulham et Burnley.

Le tirage des huitièmes de finale (prévus le 10 février) a aussi été effectué dans la foulée. Si la logique est respectée au tour précédent, Everton devrait accueillir Tottenham, Wolverhampton sera l'hôte de Southampton ou Arsenal, et Manchester United ou Liverpool recevrait West Ham pour ne citer que les principaux matchs possibles.