Cristiano Ronaldo ne traverse pas la meilleure période de sa carrière.



Le malaise est toutefois perceptible et chacun y va de son petit commentaire. C'est le cas de Fabio Capello, qui n'a pas manqué de s'en prendre au Portugais au micro de Sky, tout en saluant l'attitude de Sarri. "La vérité, c'est que Cristiano n'a pas dribblé un adversaire depuis trois ans", explique-t-il. "Pour le moment, il n'est pas bien. Dybala (ndlr, unique buteur du match par ailleurs) est dans une excellente forme et peut faire la différence, comme peut le faire Douglas Costa. Bravo à Sarri qui a eu le courage de le sortir, il faut de la personnalité pour faire ça. Pour le moment, Ronaldo doit surtout récupérer sur le plan physique. Il n'a pas la rapidité et le dynamisme dont il a déjà fait preuve par le passé."



L'ancien coach du Real Madrid demande au joueur de la Juventus un peu plus de considération. "Je n'aime pas cette attitude. Il doit aussi être un champion quand il sort."

En Serie A cette saison, CR7 n'a marqué "que" cinq buts en dix rencontres disputées. Et en Ligue des Champions, il a fait trembler les filets seulement une seule fois après quatre journées. Mais dans sa carrière, le quintuple Ballon d'Or a déjà prouvé que c'était quand on l'enterrait qu'il revenait encore plus fort...





En Italie, on ne parle que ça. Remplacé par Paulo Dybala après seulement 55 minutes face à l'AC Milan dimanche, Cristiano Ronaldo aurait très mal pris ce remplacement, au point de quitter le stade avant la fin du match. Pour désamorcer la bombe, son entraîneur Maurizio Sarri avait avancé des problèmes physiques "car il n'était pas bien". Et expliquait que tout allait bien. "Il n'y a aucun problème avec Ronaldo."