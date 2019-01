Si Liverpool est en tête du classement, il ne le doit uniquement à son attaque de folie. Certes, le trio composé par Mané, Salah et Firmino fait des étincelles sur les pelouses de Premier League, mais il y a également un autre secteur où Liverpool excelle: la défense.





Virgil Van Dijk n'est pas étranger à la bonne assise défensive des Reds. Sur les 20 rencontres de Premier League et les six de Ligue des Champions, jamais le roc néerlandais n'a été dribblé par un adversaire. Cette saison, il reste donc sur 2305 minutes de jeu sans avoir été passé par un adversaire direct. Il n'est pas le défenseur le plus cher du monde pour rien





Un exploit qu'il sera compliqué de faire perdurer ce jeudi sur la pelouse de Manchester City quand on connait la force offensive dont dispose la bande à Kevin De Bruyne.