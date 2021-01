Il a retrouvé le sourire. D’un coup de canon du gauche face à Fulham, il s’est rappelé au souvenir de tout le monde. Et donner une précieuse victoire aux Red Devils. Parce que plusieurs personnes l’avaient enterré beaucoup trop tôt. Jamie Carragher en tête. "Dégagez-le ! Je le dis depuis 12 mois. C’est le joueur le plus surcoté que j’ai vu dans ma vie. Pogba est au courant de ce qui sort de la bouche de son agent. Et s'il n'était pas d'accord, il devrait le virer."

