L'interruption liée au coronavirus n'a pas beaucoup changé Lionel Messi. Dans le look, un petit peu mais pas dans son implication sur le terrain.

Comme à son habitude, l'Argentin s'est montré décisif avec le Barça!

Ce samedi soir, les Catalans se sont facilement imposés lors de leur déplacement à Majorque. Très vite en tête grâce à Vidal, les Blaugranas ont pu compter sur la Pulga pour faire alimenter le tableau d'affichage. Lionel Messi s'est offert deux assists et a marqué le dernier but des siens dans les arrêts de jeu.

L'Argentin s'est donc offert son 20ème but et ses 13 et 14ème assists de la saison (en 23 matches). De quoi accentuer un peu plus son avance dans les classements des buteurs et des passeurs de Liga, qu'il domine outrageusement.

Mais c'est une autre performance qu'a réussi Lionel Messi. En inscrivant son nom sur la liste des buteurs de ce samedi soir, le N.10 de Barcelone est devenu le premier joueur de l'histoire ;à marquer au moins 20 buts lors de 12 années successives.

Messi et les siens recevront Leganès ce mardi dans le but d'inscrire de nouveaux buts et, surtout, de préserver leur avance au classement sur leur dauphin madrilène.