Les Bavarois se sont facilement imposés face aux Loups.

Le Bayern Munich, sacré champion la semaine dernière, se déplaçait à Wolfsburg lors de la dernière journée de championnat. Si les Bavarois n'avait pas grand chose à gagner, au contraire de Wolfsburg, les hommes de Hansi Flick se sont appliqués et se sont imposés 0-4.

Dès la 4e minute de jeu, Kingsley Coman indiquait la marche à suivre en ouvrant la marque grâce à un assist de Thomas Müller. L'international allemand délivrait par la même occasion sa 21e passe décisive de la saison, soit une de plus que Kevin De Bruyne il y a cinq ans. C'était en 2015 quand notre compatriote évoluait encore du côté de Wolfsburg, ce qui lui avait permis de forcer son transfert à Manchester City la saison suivante.

Notre Diable n'est dès lors plus le détenteur du plus grand nombre d'assists délivrés au cours d'une même saison en Bundesliga. Mais King Kev' pourrait bien détrôner Thierry Henry dans la course à ce même record en Premier League.

Alors qu'il reste encore sept journées à disputer en Angleterre, De Bruyne en est déjà à 16 passes décisives. Il pourrait donc rattraper voire dépasser le record de l'ancien adjoint de Roberto Martinez chez les Diables qui avait délivré 20 assists en 2003 avec Arsenal.