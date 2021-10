Dans une vidéo publiée par la Bundesliga, on aperçoit Erling Haaland frapper trois ballons coup sur coup.

Le plus surprenant, c'est que les trois ballons parviennent à tenir l'un sur l'autre en équilibre.

En trois tentatives, l'attaquant de Dortmund devait casser une cible qui était attachée à deux sangles dans le coin supérieur gauche du but.

Lors du premier essai, le Norvégien touche la cible sans la casser. Sur le deuxième, il casse une majeure partie de la cible et sur la dernière frappe il achève le tout.

Mais, si on analyse la vidéo de plus près, on se rend compte que lors du premier tir, la cible tient sur la sangle de droite. Tandis que sur les deuxième et troisième tirs, elle tient sur la sangle de gauche...

De quoi avoir des doutes sur la véracité de la performance du coéquipier de Meunier, Witsel et Thorgan Hazard.