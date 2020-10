Auteurs d'un point sur neuf en Liga, Lionel Messi et ses coéquipiers ne vivent pas un début de saison tonitruant. Le Barça est 12ème avec un piètre 7/15 et un parfum de crise règne dans les couloirs du Camp Nou. Cette semaine devrait être très agitée avec notamment le déplacement du Barça à la Juventus en Ligue des Champions mais surtout la possible démission du président.

Car d'après des informations de Sport, le président actuel du Barça pourrait et devrait démissionner ce lundi. Pour rappel, une motion de censure a été votée à l'égard de Bartomeu et un référendum est prévu les 1er et 2 novembre. La Généralité de Catalogne a jusque minuit pour acter l'organisation de celui-ci.

Or, le principal concerné, qui s'accroche à son poste, ne veut pas que ce référendum se déroule durant les premiers jours de novembre car la Catalogne a été passée en état d'alerte, vu la situation sanitaire.

Si le référendum est bien maintenu à ces dates, une démission de Bartomeu et de toute la direction sportive du club est fort probable. Voilà pourquoi elle est attendue ce lundi chez les Blaugranas.

Réponse dans quelques heures.