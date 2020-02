Le Times lance une folle rumeur: un éventuel transfert de Lionel Messi en Premier League. Hautement improbable...

Autant l'écrire tout de suite: voir Lionel Messi quitter le Barça paraît quasiment impossible. Il n'empêche que le Times s'est engouffré dans la brèche, née des tensions entre l'Argentin et sa direction, pour lancer la rumeur.

Selon le journal britannique, Manchester City, qui s'est depuis longtemps positionné sur le joueur, suit de près la situation de la star argentine. Pour rappel, les Citizens ont des accents catalans à plus d'un titre. Outre Pep Guardiola, qui a coaché Messi pendant 4 ans à l'époque du grand Barça, deux autres membres de la direction ont des origines catalanes et un passé au Camp Nou: Txiki Begiristain, directeur sportif, et Ferran Soriano, directeur exécutif.



Messi est toujours en train de négocier avec la direction catalane pour prolonger son contrat au Camp Nou, où il sera en fin de contrat en juin 2021. Officiellement, Messi est libre dans un an, même si, selon la presse espagnole, il aurait un accord tacite avec le Barça pour quitter le club libre avant cette date s'il le souhaite, uniquement pour une formation non-européenne.

On ne sait pas si tous ces éléments suffisent à croire en cet hypothétique transfert, qui serait une véritable bombe dans le milieu du football. La rumeur est en tout cas relancée. Jusqu'à la prochaine signature de Messi... au Barça?