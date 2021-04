L’ailier italien du club turinois retrouve la Fiorentina, son club de coeur, ce dimanche en Serie A.

Contrairement aux précédentes années, les Bianconeri ont pu compter sur un autre super-héros que Cristiano Ronaldo cette saison. Celui-ci n’a que 23 ans et se nomme Federico Chiesa. Désireux de faire peau neuve pour rajeunir un effectif vieillissant, Andrea Agnelli, président de la Juventus, n’a pas hésité à mettre la main au portefeuille l’été dernier. Résultats des courses : plus de 100 millions d’euros dépensés et une arrivée phare provenant de la Viola avec Federico Chiesa (plus de 50M€), l’un des joueurs de la Botte les plus en vue depuis plusieurs saisons.

Ce dimanche, Chiesa and co se rendront au stade Artemio Franchi, antre de la Fiorentina si cher à la famille de l’international italien. Si Enrico, le paternel, a fait les beaux jours des Florentins pendant trois belles années, Fede, le fiston, a également laissé sa plus belle carte de visite en Toscane. Entre 1999 et 2002, Enrico a marqué 34 fois en 59 matchs pour la Viola. Petit clin d’œil, l’actuel joueur de la Juve a marqué autant de fois en championnat que lui mais… en 153 rencontres. Comme quoi, le hasard fait bien les choses !