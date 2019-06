Fernando Torres met un terme à sa carrière de footballeur.

L'attaquant espagnol de 35 ans, passé l'été dernier de l'Atletico Madrid au club japonais de Sagan Tosu, l'a annoncé vendredi sur son compte Twitter, ajoutant qu'il donnerait plus de précisions lors d'une conférence de presse dimanche à Tokyo.

Formé à l'Atletico Madrid, 'El Nino' a débuté en équipe première des 'Colchoneros' en 2000. Il est passé à Liverpool en 2007, devenant un des meilleurs joueurs de Premier League avec 81 buts en 142 matches pour les Reds.

Torres a quitté Liverpool pour Chelsea en 2011, remportant la Ligue des champions en 2012 avec les Blues. Après un départ pour l'Italie et l'AC Milan en 2014, il était revenu à l'Atletico Madrid, avant de partir pour le Japon il y a un an.

Fernando Torres a inscrit 260 buts en 757 matches lors de sa carrière en club. En équipe nationale, son bilan est de 38 buts en 110 rencontres avec la 'Roja', avec laquelle il a été champion du monde en 2010 et champion d'Europe en 2008 et 2012. Il avait inscrit l'unique but de la finale de l'Euro 2008 face à l'Allemagne et avait aussi marqué en finale de l'Euro 2012 face à l'Italie, devenant le seul joueur à trouver le chemin des filets dans deux finales de l'Euro.