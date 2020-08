Le jeune ailier espagnol a paraphé un contrat de cinq années à Manchester City.

Avec les départs successifs de David Silva et Leroy Sané, Kevin De Bruyne perd deux alliés exceptionnels pour son animation offensive. L'Espagne et l'Allemand laisseront forcément un grand trou dans l'effectif de Pep Guardiola. Et c'est à Ferran Torres que revient désormais la mission de le combler.

L'ailier espagnol de 20 ans a signé ce mardi un contrat avec Manchester City jusqu'en 2025. De quoi l'intégrer dans une stratégie de long terme au club, à l'image de son compatriote David Silva resté dix années au club après être arrivé de... Valence en 2010. Le même club qui a fait éclore Ferran Torres, depuis l'académie jusqu'à l'équipe première. Et comme Torres, Silva était lui aussi utilisé comme ailier à son arrivée avant d'être replacé dans l'axe par Pep Guardiola.

