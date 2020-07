Cette saison 2019-2020 aura été très particulière à plus d'un titre en Angleterre. Non seulement à cause de la crise du coronavirus et de ses conséquences sur le monde du football mais également pour le sacre de Liverpool trente ans après son dernier titre.

S'il n'y avait plus de suspens pour les deux premières places depuis de nombreuses, plusieurs enjeux promettaient le spectacle pour la dernière journée de championnat ce dimanche.

Tout d'abord, les deux dernières places qualificatives pour la Ligue des Champions. Grâce à leurs succès respectifs face à Leicester (0-2) et Wolverhampton (2-0), Manchester United et Chelsea finissent 3e et 4e au classement final et se qualifient donc pour la Ligue des Champions.

L'adversaire des Red Devils, Leicester, se consolera avec la 5e place, synonyme de qualification directe pour la phase finale de l'Europa League.

Par contre, après sa défaite contre les Blues, Wolverhampton ne disputera pas la Coupe d'Europe. Les Wolves se sont faits remontés in extremis par Tottenham qui termine finalement 6e et disputera les tours préliminaires de l'Europa League en octobre prochain après son partage face à Crystal Palace. Les Wolves devront attendre la résultat de la finale de la FA Cup pour voir si une qualification européenne reste possible.



En bas de tableau, si le sort de Norwich est déjà fixé depuis quelques semaines, ils étaient encore trois à se battre pour éviter les deux dernières places de descendant en Championship. Mais Aston Villa, qui était dans la position la plus favorable, a pu se contenter d'un partage 1-1 face à West Ham pour conserver sa place en Premier League. Au détriment de Bournemouth malgré sa victoire 1-3 sur la pelouse de Everton et du Watford de Christian Kabasele défait 3-2 à Arsenal alors que notre compatriote a disputé toute la rencontre en défense centrale.

Ils seront remplacés la saison prochaine par Leeds United et West Bromwich, respectivement premier et deuxième en Championship alors que la dernière place de montant se jouera entre Swansea, Brentford, Cardiff et Fulham qui doivent encore disputer les barrages.