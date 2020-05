Ce mardi soir, Alphonso Davies s'est définitivement fait un nom, dans le Klassiker.

Propulsé titulaire depuis plusieurs mois au poste de back gauche avec le Bayern Munich, Alphonso Davies avait déjà impressionné à quelques reprises cette saison . Et l'interruption due au coronavirus ne semble pas avoir enrayé sa bonne dynamique.Recruté pour "seulement" 10 millions d'euros à Vancouver en janvier 2019, le Canadien de 19 ans vaut déjà 45 millions d'euros, selon le site spécialisé Transfermarkt. Il faut dire que depuis les blessures conjuguées de Lucas Hernandez et Niklas Süle en octobre dernier, la défense du Bayern a été remaniée. David Alaba est passé en défense centrale, laissant Davies prendre sa chance au poste d'arrière gauche habituellement occupé par l'Autrichien.Avec deux buts et neuf assists depuis le début de saison, l'ancien joueur de MLS se montre très prometteur, alors qu'il devra attendre le mois de novembre pour fêter son vingtième anniversaire. Ce mardi, lors de la victoire probablement décisive dans la course au titre du Bayern à Dortmund, c'est pas un retour défensif qu'Alphonso Davies s'est distingué. A la 33e minute de jeu, il comblait plusieurs mètres de retard sur Haaland pour venir déposséder l'attaquant du Borussia du ballon, au moment où il se présentait face à Neuer.Flashé à 35,3 km/h sur ce match, Davies présente d'autres statistiques personnelles impressionnantes au terme du Klassiker: 95 ballons touchés, 42 sprints effectués en 90 minutes, 7 ballons récupérés et une seule faute effectuée.Prometteur, on vous le disait...