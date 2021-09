Parti à l’AC Milan cet été, Mike Maignan a laissé derrière lui une défense fébrile. Après un premier match faussement prometteur lors de la victoire du LOSC lors du trophée des champions face au PSG (1-0), le gardien brésilien Léo Jardim a encaissé sept goals en deux rencontres de Ligue 1. C’est trop pour convaincre Jocelyn Gouvernnec. Le 19 août, Lille signe Ivo Grbic, deuxième gardien de l’Atlético Madrid, et espère bien qu’il aura les épaules pour pallier les soucis défensifs des Lillois. Titulaire d’entrée, le Croate de 25 ans n’a pas eu énormément de travail mais s’est montré rassurant lors de ses deux premiers matchs. Voici son parcours, décortiqué en 5 points.

1. Il n’a jamais percé dans son club de cœur

Né à Split le 18 janvier 1996, le jeune Ivo Grbic a 9 ans quand il rejoint l’Hajduk, populaire et formateur club de la ville dalmate. Il y fera toutes ses classes, côtoyant entre-autres Vladimir Beara, ancienne légende croate. Il était le gardien de l’équipe nationale de Yougoslavie dans les années 50, participant à trois coupes du monde et remportant la médaille d’argent aux Jeux Olympiques d’Helsinki en 1952. Sur les bords de la mer Adriatique, Ivo Grbic goute au football professionnel le 18 avril 2015. Son équipe s’incline 2-1 face à Rijeka. Bloqué d’abord par l’ancien Gantois et international croate Lovre Kalinic puis par le prometteur Karlo Letica, qui appartient au Club de Bruges depuis 2019 ensuite. Grbic n’a jamais su s’imposer entre les perches du stade de Poljud. Un terrible échec pour le gardien et amoureux du club.

2. Il a refait les beaux jours du Lokomotivo Zagreb

Ivo Grbic débarque alors dans l’enceinte de l’historique club du Lokomotivo Zagreb. C’est là qu’il va se révéler. S’imposant en tant que numéro un, il jouera 74 rencontres en deux ans. En 2020 il porte son équipe à la deuxième place du championnat croate pour la quatrième fois de son histoire. Ses performances font mouche, plusieurs clubs tentent de le recruter.

3. La doublure d’Oblak

Beaucoup rêverait de partager les entrainements avec l’immense gardien que représente Jan Oblak. C’est sans doute ce qui a séduit Ivo Grbic quand l’Atlético Madrid a sonné à sa porte. Tenté par le projet du club, et avec la soif d’apprendre auprès d’un des plus grands gardiens au monde, le natif de Split s’y installe. Le portier croate ne dispute qu’un seul match sur la saison, c’était en coupe d’Espagne contre le CD Cardassar. Après une année riche en apprentissage mais pauvre en temps de jeu, il était temps de partir vers un nouvel horizon et de retrouver une place de titulaire. C’est ce qu’il vise en rejoignant le LOSC.

4. Grand par la taille et adroit du pied

En plus d’être aérien, bien aidé par son imposant mètre 95, le gardien de 25 ans peut se targuer d’avoir un jeu au pied rempli de précision. Ses stats parlent pour elles-mêmes, au Lokomotiva Zagreb il comptabilise 86% de passes réussies. De quoi taper dans l’œil de son entraineur Jocelyn Gouvernnec. “C’est un gardien avec de la personnalité, de l’envergure, dynamique malgré sa grande taille. Il a le profil de gardien moderne. Il est bon au pied, il a une bonne lecture du jeu”, déclare le Breton lors de l’officialisation du transfert.

5. Bientôt un premier match en sélection ?

Grbic a connu l’équipe nationale croate dès les u14, sans jamais être le numéro 1. Il connait néanmoins toutes les sélections jusqu’aux espoirs. En septembre 2020, ses performances à Zagreb l’amènent en sélection senior, sans y jouer. Mais devant lui, ni Livakovic, évoluant au Dinamo Zagreb, Sluga (Luton) ou Ivusic (Osijek) ne semble s’imposer entre les perches croates. Si les performances suivent du côté de Lille, nul doute qu’Ivo Grbic recevra sa chance avec les vice-champions du monde.