Zinédine Zidane n'entrainera plus le Real Madrid la saison prochaine après une saison très compliqué lors de laquelle les Merengues n'ont glané aucun titre. Dans une interview accordée à la radio espagnole Onda Cero, le président du Real Madrid, Florentino Perez, a évoqué le départ de son entraîneur, en expliquant que c'était la volonté du Français de quitter Madrid : "J

Interrogé sur les intentions de Zidane à l'avenir, Perez a embrayé : "Si ça ne tenait qu'à moi, je voudrais qu'il soit à nouveau l'entraîneur du Real Madrid, mais il a envie de diriger l'équipe de France notamment."

Florentino Perez a également réagi au départ du capiaine emblématique du Real Madrid, Sergio Ramos : "J'ai de l'adoration pour Sergio. Il a été une légende du Real Madrid. Je l'aime comme s'il était mon fils et je lui souhaite le meilleur. Je ne vais pas parler ici de qui a raison et qui a tort. Nous lui avons proposé un contrat, nous lui avons dit qu'il avait un délai, et il ne l'a pas accepté", a tenu à expliquer le président des Merengues.