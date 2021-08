Après avoir perdu Neymar et Cristiano Ronaldo ces dernières années, la Liga s'est encore appauvrie durant l'intersaison. Sergio Ramos et surtout Messi ont rejoint Paris. Une décision difficile à avaler pour certains à commencer par Jaume Llopies.

Celui qui a démissionné du conseil d'administration du Barça suite au départ de la "Pulga" a d'abord attaqué Laporta, le président du Barça. " Tu entreras dans l’histoire comme le président qui a laissé partir Messi."

Avant d'accuser Florentino Perez d'avoir joué un rôle dans la non-prolongation de contrat de l'Argentin.

"Le départ de Messi est une décision qui aide Florentino. Imaginez que Mbappé signe maintenant pour le Real Madrid. Laporta a été convaincu par le nouveau PDG Ferran Reverter de ne pas signer l'accord LIGA-CVC et de garder le pacte de Super League avec Perez. Et, coïncidence, Reverter est un ami de longue date de Perez. Entre eux, ils ont réussi à convaincre Laporta de changer d'avis et d'arrêter les négociations."

Ferran Reverter est le directeur général du Barça et l'accord prévoit que le fonds d'investissement CVC investissent 2,7 milliards d'euros dans le championnat espagnol.

Le président du Real a démenti dans un communiqué ces accusations.

"La déclaration et la décision concernant Messi avaient déjà été prises et publiées à ce moment-là. Ainsi, il est impossible que j'aie eu une quelconque influence sur la sortie de Messi, ou même sur tout autre décision que Barcelone a prise. J'espère que Llopis rectifiera ses fausses déclarations dès que possible."