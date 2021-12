C’est fait. Les deux clubs ont sélectionné le projet du cabinet britannique Populous. Son nom? « La Cathédrale ». Elle fait référence aux monuments emblématiques de la ville: Il Duomo et la Galerie Vittorio Emanuele II. Dans un communiqué commun, les deux clubs ont déclaré que ce choix de stade n’est qu’une étape d’ un long parcours. La présentation du projet final devrait arriver en 2022.

Non reconnue comme ayant un intérêt culturel par la Commune, la mythique enceinte, construite en 1926, se rapproche de plus en plus de sa destruction. Retour sur quatre matchs qui ont marqué "La Scala del Calcio" au 21e siècle.

Inter- AC Milan: 11 mai 2001

Le 11 mai 2001, l’Inter Milan reçoit l’AC Milan. Bien que cette rencontre arrive au minimum deux fois par saison, ce derby della Madonnina n’est pas comme les autres. Les Nerazzurri subissent une véritable humiliation « à domicile ». Ils perdent sur un score net et sans bavure (0-6). Cette rencontre marque le football italien puisque c’est la plus lourde défaite dans l’histoire du derby milanais. A l’époque, Gianni Comandini et Andryi Schevchenko avaient inscrit un doublé. Serginho et Federico Giunti avaient alourdi le score.

AC Milan- Manchester United: 2 mai 2007

Cette affiche rappelle les grandes heures de l’AC Milan en Ligue des champions. San Siro accueille la manche retour de cette demi-finale. Le stade est en effervescence. Arbitrée par Franck De Bleeckere, la rencontre oppose l’AC Milan de Carlo Ancelotti au Manchester United de Sir Alex Ferguson. Alors qu’il tombe des cordes à Milan, les 22 acteurs proposent une démonstration de football total.

Les partenaires de Cristiano Ronaldo doivent s’imposer par deux buts d’écarts pour accéder à la finale. Mais il n’en sera rien. La suite de l’histoire vous la connaissez. Les Rossoneri gagnent le match (3-0) grâce à des buts de Kakà, Clarence Seedorf et Alberto Gilardino. Les hommes de Carlo Ancelotti obtiennent leur ticket pour la finale d’Athènes. Cette année là, les joueurs de l’AC Milan gagneront la Ligue des champions grâce à un doublé de Filippo Inzaghi face à Liverpool.

Real Madrid- Atletico Madrid: 26 mai 2016



Après 15 ans d’absence, la finale de La Ligue des Champions fait son retour à San Siro. Habituée au derby milanais, l’enceinte accueille le derby madrilène pour le remake de la finale de 2014.

L’Atletico souhaite obtenir la première coupe aux grandes oreilles de son histoire. De son côté, Zinédine Zidane attend sa première Ligue des Champions en tant qu’entraîneur et la onzième du club merengue.

Sur un coup-franc de Toni Kroos, Sergio Ramos place le Real Madrid aux commandes. A la 79e minute, Yannick Ferreira Carrasco remet les Rojiblancos dans la course. Après 120 minutes de jeu, les deux équipes sont toujours à égalité. Direction les tirs au but. A San Siro, les Merengue sont couronnés pour la 11e fois de leur histoire en Ligue des champions suite au pénalty manqué par Juanfran.



Italie- Suède: 13 novembre 2017

Cauchemar. C’est sans doute le terme le plus approprié pour définir la soirée du 13 novembre 2017 des tifosi italiens. Si San Siro a émerveillé à plusieurs reprises les fans du ballon rond, ce match n’en fait pas partie. L’Italie reçoit la Suède dans le cadre des barrages pour la Coupe du monde 2018 en Russie.

Après s’être inclinés en Suède, les hommes de Gian Piero Ventura devaient l’emporter à San Siro pour participer au Mondial. Il n’en sera rien. Les deux équipes se quittent dos à dos sur un score nul et vierge. L’Italie n’ira pas à la Coupe du monde, une première depuis 1958.

Au cours de son histoire, "La Scala del Calcio" a accueilli beaucoup d’événements sportifs. Parmi eux, on retrouve notamment : la Coupe du monde de football en 1934 et 1990, l’Euro en 1980 et la phase finale de la Nations League en 2021.

Pour fêter son 100e anniversaire, San Siro accueillera la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques d’hiver de Milan Cortina en 2026. Probablement, la dernière danse de la mythique enceinte qui aura fait vibrer les fans de foot et de sport pendant un siècle.