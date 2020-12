La meilleure buteuse de la sélection américaine avait accouché de son premier enfant au mois de mai. Elle était venue avec sa fille en Angleterre en septembre pour jouer avec Tottenham. En cinq matches dans le championnat anglais, Morgan, 31 ans, n'a inscrit que deux buts.

"Je suis reconnaissante envers le club, mes équipières et les supporters de Tottenham d'avoir pris soin de moi et ma famille", a déclaré Morgan, championne du monde avec les Etats-Unis en 2015 et 2019. "J'ai reçu la chance ici de pouvoir retrouver le sport que j'aime tant. Merci à tous ceux qui ont rendu ce chapitre de ma carrière si spécial."