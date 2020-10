Les rencontres de football du championnat d'Allemagne de football, la Bundesliga, se joueront sans le moindre public dans les stades durant tout le mois de novembre. Cette mesure a pour but d'essayer de freiner le taux d'infection du Covid-19 en forte augmentation en Allemagne. L'Allemagne prévoit de fermer à partir de lundi toutes les installations culturelles et récréatives, ce qui comprend tous les stades et sites accueillant des sports professionnels.

Ces fermetures s'inscrivent dans le cadre d'une fermeture avant Noël demandée par la chancelière Angela Merkel. Celle-ci a obtenu le soutien des 16 premiers ministres des Länder allemands pour réduire de manière généralisée les contacts sociaux.

Jusqu'ici certains clubs de Bundesliga pouvaient accueillir un nombre limité de supporters dans les stades, en fonction du taux local d'infection à condition de respecter un protocole de mesures de prévention.