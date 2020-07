Ter Stegen, 28 ans, souffre du genou droit depuis un certain temps. Il n'a pas joué le dernier match de championnat au Deportivo Alavés (0-5). Le 8 août, le Barça joue le huitième finale retour de la Ligue des Champions contre Naples. Le premier match, fin février en Italie, s'est terminé sur le score de 1-1. L'international allemand souhaite reporter l'opération le plus longtemps possible afin de participer à la Ligue des Champions. Bien entendu, s'il n'est plus en mesure d'être performant au plus haut niveau en raison de ses problèmes persistants au genou, l'opération sera anticipée.

Le gardien réserve brésilien Neto prendrait donc sa place en Coupe d'Europe et débuterait la nouvelle saison. Entre-temps, la direction espère trouver un accord en vue de la prolongation de son gardien avant le début de la nouvelle saison. Arrivé en 2014 de Mönchengladbach, ter Stegen est sous contrat jusqu'en 2022.