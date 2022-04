Les Football Leaks sont de retour ! Pour rappel, un consortium de médias et de journalistes a mis la main sur des documents dans le milieu du football. Ce consortium, mené par le journal allemand du Spiegel et dont font partie nos confrères du Soir, a donné de nouvelles révélations ce jeudi.

Et Manchester City est particulièrement visé. On apprend notamment que les Skyblues ont été financés directement par une agence gouvernementale basée à Abou Dhabi. Or, le club de Kevin De Bruyne affirmait que les différentes opérations financières étaient faites à titre personnel par les sociétés du Sheikh Mansour, propriétaire officiel des Citizens. Jusqu'à l'année dernière, et l'arrivée d'une autre société du Sheik, c'était l'Abu Dhabi United Group Investment & Development (Adug), qui gérait les affaires courantes. Tout en assurant que ces entités n'avaient aucun lien avec le gouvernement des Emirats-Arabes Unis.

Mais les documents prouvent "que les paiements de l'Adug au club ont été approuvés par une agence gouvernementale d'Abou Dhabi, l'Executive Affairs Authority (EAA), responsable de fournir des conseils stratégiques à l'émirat", selon Le Soir.

Des commissions d'agents ont été dissimulées lors de certains transferts. Comme c'est le cas de Jadon Sancho, alors encore à l'académie. On apprend également qu'une somme de transfert a été donnée pour l'arrivée de Brahim Diaz en provenance de Malaga alors qu'il n'avait que 13 ans. Des pratiques illégales selon différents règlements internationaux. En outre, plusieurs paiements suspects ont été attribués à une société de l'intermédiaire qui s'occupait des affaires de Yaya Touré entre 2010 et 2015.

Autre problème: les contrats de sponsoring. Selon les différents documents, les propriétaires ont signé des contrats de sponsoring avec des entreprises qu'ils détiennent eux-mêmes. Ce qui viole également les règles strictes de l'UEFA et de la Premier League pour le fair-play financier.

Enfin, le contrat de Roberto Mancini est également examiné de près par la Premier League. En place entre 2009 et 2013, le coach italien avait notamment permis de ramener le titre au club en 2012. Selon De Spiegel, une partie des émoluments de Mancini étaient en réalité payés par Al Jazira, autre propriété de Mansour, en tant que consultant. Objectif: payer moins d'impôts pour le contrat de l'entraîneur.

Ce n'est pas la première fois que les Football Leaks cible Manchester City. A la suite de différentes révélations, l'UEFA avait ouvert une enquête pour "plusieurs violations présumées" des règles du fair-play financier en 2019.