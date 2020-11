G. Co.

En inscrivant, peu avant la mi-temps, le but de la victoire face au FC Barcelone suite à une mauvaise sortie de Marc-André ter Stegen, Yannick Carrasco a infligé aux Catalans leur troisième défaite de la saison en Liga en à peine huit rencontres (pour deux partages et trois victoires). Avec un bilan de 11 points sur 24, le Barça réalise son pire début de saison depuis près de 30 ans.

Lors de la saison 1991-1992, les Blaugranas, entraînés à l'époque par la légende Johan Cruyff comptaient également 11 points après huit rencontres diputées du championnat d'Espagne. Mais cela ne les avait pas empêchés de quand même remporter remporter la Liga et la Coupe des Clubs champions quelques mois plus tard.

Dans l'effectif Barcelonais, on retrouvait à l'époque un certain Ronald Koeman, qui avait justement marqué le but victorieux contre la Sampdoria de Gênes lors de la finale à Wembley.

Désormais assis sur le petit banc catalan, le Néerlandais espère sans doute que l'histoire se répètera cette année. Mais les problèmes s'accumulent au Barça depuis quelques semaines. Entre le psychodrame de la présidence du club, dont les élections doivent se tenir en janvier prochain, les rumeurs incessantes de départ de Messi, les révélations dans la presse de la mésentente entre l'Argentin et Antoine Griezmann et dernièrement la blessure de Gérard Piqué, les supporters Blaugranas ce seraient bien passés de cette statistique peu envieuse.

Maintenant, les Catalans doivent se reconcentrer en vue de leur rencontre de Ligue des Champions face au Dynamo Kiev mardi prochain. La coupe aux grandes oreilles reste la seule satisfaction des Catalans qui pourraient déjà assurer leur qualification pour les huitièmes de finale cette semaine.