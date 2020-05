La première rose de l’Argentin du Barça fut un… muguet, planté un 1er mai, il y a 15 ans, lors de Barça - Albacete.

Il y a 15 ans, Lionel Messi marquait le premier des 697 buts de sa carrière professionnelle.

{{3}}

Le contexte

Cette saison-là, le petit Argentin, arrivé fin 2000 à la Masia mais par un problème de croissance, brûle les étapes. Le 16 octobre 2004, Messi fait ses débuts officiels avec le Barça et devient le plus jeune joueur du club à débuter en Liga. Sa première titularisation, il l’obtient quelques jours plus tard, en Coupe, à l’UDA Gramenet, le 27 octobre.

En championnat, il se contente de quelques apparitions, sept au total, dont la dernière, retentissante, le 1er mai 2005 contre Albacete. Messi entre au jeu à la 88e, en remplaçant Samuel Eto’o, seul buteur du match. Et trois minutes plus tard, dans les arrêts de jeu (90e + 1), l’Argentin inscrit le premier but de sa carrière pro !

(...)