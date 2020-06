Le coach allemand est revenu sur les rassemblements de masse qui ont suivi titre des Reds.

Un premier titre de champion d'Angleterre en 30 ans, ça se fête, surtout quand on est supporter de Liverpool. Le problème, c'est que la situation sanitaire actuelle ne permet pas encore les rassemblements de masse pour éviter la propagation du coronavirus.

Mais certains fans des Reds ont bravé les interdictions et se sont réunis ces derniers jours pour fêter ensemble le titre dans les rues de la ville au grand dam du club et des autorités locales.

Si bien que Liverpool pourrait être privé de ses trois dernières rencontres à domicile si les fans continuaient leurs rassemblements.

Ce lundi, l'entraîneur à succès des Reds, Jurgen Klopp a écrit une tribune dans le Liverpool Echo à destination de ses supporters. Il a d'abord tenu à les remercier pour leur soutien mais les a également appelés à célébrer "en toute sécurité et en privé."

"Je suis un être humain et votre passion est également ma passion mais en ce moment, la chose la plus importante est de ne pas tenir ce genre de rassemblements", a écrit Klopp.

"Nous le devons aux personnes les plus vulnérables de notre société, aux personnes qui travaillent dans les soins de santé qui se sont tellement données et pour lesquelles nous avons applaudi, à la police et aux autorités locales qui aide le club à ne pas faire ça", a-t-il poursuivi.

"S'il vous plait, célébrez mais faites-le en toute sécurité et en privé, de cette manière nous ne risquons pas de propager davantage cette horrible maladie au sein de la société. Nous nous devons à nous-mêmes et aux autres de faire ce qui est bien et en ce moment cela signifie être ensemble et être là les uns pour les autres en étant séparés."

Jurgen Klopp a également laissé ouvert la porte à une fête "quand le temps sera plus favorable."

Après quoi, le technicien allemand a rendu hommage à deux légendes du club, Kenny Dalglish et Steven Gerrard : "Sir Kenny Dalglish est l'âme de ce club. Sa compréhension de ce qu'est Liverpool et de ce que cela signifie pour les gens est vitale pour tout ce que nous faisons. Steven Gerrard, ce sont les jambes. Il a porté le club à bien des égards en tant que joueur et il n'y a personne qui mérite ce titre plus que lui."