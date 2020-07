Lorsqu’il a offert la victoire à son équipe mercredi contre Bournemouth avec un but et une passe décisive (2-1), David Silva savait qu’il s’agissait peut-être de sa dernière célébration sous la vareuse bleu ciel. À 34 ans et après dix splendides années à Manchester, l’Espagnol s’apprête à faire ses valises.

(...)