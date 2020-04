En cette fin des années 80, Liverpool domine le foot au Royaume-Uni, mais aussi sur le Vieux Continent, et ce, pendant de nombreuses années. Depuis 1973, les Reds ont en effet été couronnés dix fois en Angleterre, mais ont aussi soulevé 2 Cups et 7 Coupes d’Europe (4 C1, 2 Coupes de l’Uefa, 1 Supercoupe). Ce qui explique que le club du Merseyside reste encore très aimé par les générations qui se sont éveillés au football dans les seventies ou les eighties. Même si, dans cette période dorée, le Drame du Heysel a, en 1985, terni l’image liverpudienne, et privé, peut-être, le club d’autres trophées européens...

Mais en 1988-1989, si les Reds ont gagné la Cup (3-2 contre Everton), ils se sont fait chiper le titre lors d’une épique dernière journée, qui les voit défier leur ultime rival, Arsenal.

(...)